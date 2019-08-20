HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROF. DR. DURSUN'UN CENAZESİNE KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 18:23 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze törenine geldi. Törende taziyeleri eşi Gülşen Dursun ve kızı Nilay Dursun kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardıcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Milletvekilleri Fikri Işık, Mustafa Demir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski bakanlar Taner Yıldız, İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

“DİCLE'NİN KUZULARINI ALLAH'IN İZNİYLE ÇAKALLARA YEDİRTMEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde kısa bir konuşma yaparak, “Öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Ve kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti. Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı. Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek. Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun" dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan Dursun'un tabutuna omuz verdi.

AYASOFYA'DAN SELA OKUNDU
Dursun için Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'nden sala okundu. Dursun'un cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Dursun törenin ardından defnedilmek üzere Kocaeli Hereke'ye götürüldü.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Cenazeden görüntüler
-Erdoğan'ın görüntüsü
-Tabutun görüntüsü

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
Orgeneral Çetin, Kato Dağı'nda 'Kıran Operasyonu'nu yönettiOrgeneral Çetin, Kato Dağı'nda 'Kıran Operasyonu'nu yönetti
Mezar yerlerine zam komisyondan geçtiMezar yerlerine zam komisyondan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama!

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.