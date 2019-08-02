CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROF. DR. IŞIK'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında yaşamını yitiren ilahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık'ın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Şişli Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Prof. Dr. Emin Işık'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile Işık'ın yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir açıklama yaparak, "1966 yılından itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocamdı. Öğrencisi olmaktan çok müşerref olmuştum. Kendilerinden aldığımız o ilhamla, o dersle imam hatip lisesini bitirdik. Sonrada zaten zaman zaman bir çok yerde bir arada olma imkanını da bulmuştuk. Rabbimden kendisine rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Işık için helallik isteyerek, "Biz öğrencisiydik. Onun bizde hakkı var" dedi. Cenaze, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Camiden görüntüler

-Cuma namazından görüntüler

-Cenaze namazından görüntüler

-Erdoğan'ın görüntüsü

-Erdoğan'ın açıklamaları

-Erdoğan'ın tabuta omuz vermesi

-Detaylar

