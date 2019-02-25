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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Kemal Karpat’ın cenaze töreninde

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda Prof.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda Prof. Dr. Kemal Karpat için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Erdoğan, “Kemal Karpat hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz. Keşke kendisine Rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında bir tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada akademi dünyasına taziyelerimi ilettiğini kaydetti.
“Bizim medeniyetimizde alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü ilim rütbesi, rütbelerin en büyüğüdür. Bugün böyle bir kaybın üzüntüsünü yaşıyoruz. Dobruca bugün bize çok uzak bir yer gibi gözükebilir ama Kemal Karpat hocamız Türk bir anne babanın evladı olarak doğmuştur. Dobruca, Selanik gibi İskeçe gibi, Belgrad gibi Üsküp gibi bizden bir yerdir. Hocamız bir köy imamının evladı olduğu için ilk öğretmeni de babasıydı. Kendisine bıraktığı mirası dünya çapında akademik bir başarı ile taçlandırması hocamızın en büyük başarısıdır. İstanbul’da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika’da tırmanan değerli hocamız ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları eserleri hep Osmanlı eserleridir. Hocamız hayatının tamamını geçmişini araştırmaya adamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha gerçekçi yaklaşabiliyordu. Hocamız ülkenin kadim tartışmalarına soğukkanlı yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bize düşen tercihleriyle asla yargılamak değil, daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır. Biz Kemal Karpat hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz. Keşke kendisine Rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Son yıllarda kaybettiğimiz büyük tarih, kültür, sanat insanlarımız bize sonbahar hüznü yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

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