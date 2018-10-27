HABER

 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
İki lider Vahdettin Köşkü'nde biraraya geldi.

Görüntü Dökümü:
----------
-Görüşmeden görüntüler

PARTNERİşte MİT müzesi! Bakın neler kullanılmışİşte MİT müzesi! Bakın neler kullanılmış
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'teYÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.