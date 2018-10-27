 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

G\u00fclseli KENARLI - \u0130STANBUL DHA\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Suriye zirvesi \u00f6ncesi Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\n\u0130ki lider Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'nde biraraya geldi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n----------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNER\u0130\u015fte M\u0130T m\u00fczesi! Bak\u0131n neler kullan\u0131lm\u0131\u015f\u00a0Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Putin ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcY\u00d6K a\u00e7\u0131klad\u0131! Okul Tan\u0131ma Belgesi de e-Devlet'te
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