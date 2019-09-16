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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Suriye konulu Türkiye- Rusya- İran Üçlü Zirvesi, Çankaya Köşkü'nde düzenlendi. Köşke gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu kapıda karşıladı. Kapıda fotoğraf çektiren Erdoğan ile Putin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere içeri geçti.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü (2)

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