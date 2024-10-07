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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

07.10.2024 17:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin
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