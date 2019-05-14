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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 00:37 | Son Güncelleme

Görüşmede, ikili ilişkiler ve İdlib'deki son gelişmeler ele alındı, iki lider Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit etti - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti - Erdoğan, İdlip'te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi'nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çekti - Bosna-Hersek'te yaşanan hükümet krizine de değinen Erdoğan, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin detayları Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştı.

İkili ilişkilerin yanı sıra İdlip'te yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını, sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtti.‬‬

Rejimin amacının İdlip'te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret eden ‪Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlip'te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi'nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.‬‬

Her iki liderin Soçi Mutabakatı'na olan bağlılıklarını teyit ettiği görüşmede, Erdoğan, bugüne kadar Soçi Muhtırası'nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini dile getirdi.

Son olarak Bosna-Hersek'te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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