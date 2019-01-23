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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi. Erdoğan görüşme öncesi açıklamasında "Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak. Ticari ilişkilerimizdeki gelişme sürekli artıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'daki ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi iki lider kısa açıklama yaptı.

ERDOĞAN: BÖLGE BARIŞINA KATKIDA BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum. Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak. Ticari ilişkilerimizdeki gelişme sürekli artıyor" dedi.

PUTİN: SIK SIK GÖRÜŞMENİN SONUCUNU ALIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Heytt be koca tayyip oturuşa bak Atatürk gibi adamsn
Dünya' nın en büyük süper gücü Rusya' nın , Sarayı bu mu ?
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