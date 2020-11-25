Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin'in dünkü görüşmede öncelikle Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin arttırılması olmak üzere ikili ilişkileri ilerletecek adımları ele aldıkları kaydedildi. İletişim Başkanlığı, iki liderin ayrıca Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki son gelişmeleri görüştüklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez'in en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.”

”Azerbaycan’ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.”