HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Görüştü

25.11.2020 18:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin'in dünkü görüşmede öncelikle Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin arttırılması olmak üzere ikili ilişkileri ilerletecek adımları ele aldıkları kaydedildi. İletişim Başkanlığı, iki liderin ayrıca Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki son gelişmeleri görüştüklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez'in en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.”

”Azerbaycan’ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.”

”Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Grubu’nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamasında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dağlık Karabağ meselesinde olduğu gibi Suriye'deki sorunların çözümünde de 'hızlı ve somut adımlar gerektiğine' dikkat çektiği, ”Libya’nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini” söylediği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Darp edilip cinsel tacize uğrayan banka müdürü: Yaşadığım şehri değiştirdimDarp edilip cinsel tacize uğrayan banka müdürü: Yaşadığım şehri değiştirdim
Sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlıyor?Sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlıyor?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

3 haftadır kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni parçalanmış halde Fırat Nehri kenarında bulundu

3 haftadır kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

Darp edilip cinsel tacize uğrayan banka müdürü: Yaşadığım şehri değiştirdim

Darp edilip cinsel tacize uğrayan banka müdürü: Yaşadığım şehri değiştirdim

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Koronaya yakalanmıştı! Yeni açıklama

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Manisa Valiliği'nden uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Bulgar turistler akın ediyordu! Ulus Pazarı, koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Bulgarlar akın ediyordu! Kapatıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.