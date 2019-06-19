Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak yayınında

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir partinin seçmenine hakaret etmediğini belirterek, "Benim eleştirim teröre bulaşmış olan yöneticileredir. Özellikle HDP'nin başındaki yöneticilerin dağ ile nasıl iş tuttuğunu, nasıl onlarla el ele olduğunu biliyoruz, değil mi? Onlara oy veren vatandaşlarımıza 'Gelin iyi değerlendirelim, aynı yanlışa bir daha düşmeyelim.' diyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM'le birlikte 15 ulusal ve 200 yerel bölgesel radyodan ortak canlı yayımlanan "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programının konuğu oldu. "Oyların çalındığı" şeklindeki ifadelerden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın rakibinin rahatsızlık duyduğunu dile getiren Erdoğan "Niye rahatsız oluyorsun. Biz 'Gelin bu oyları sayalım.' dedik. Eğer bu oyların tamamı sayılmış olsaydı bu pazar tekrar bir seçim olmayacaktı. Bunlar yüzde 10'una katlandılar, ne yazık ki yüzde 90'ı sayılmadı." diye konuştu. Erdoğan, sandıklarda iki görevli bulunduğunu, birinin sandık kurulunun başı, diğerinin de üyelerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, birçok devlet ve özel sektör bankalarının personelinin memur olmamalarına rağmen sandıklarda görevlendirildiğini anlattı.

Bunların işçi statüsünde olduğunu, memur statüsünde göstererek görevlendirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu oyun yapıldı. Kamu görevlisi dediğimiz memurlardan burada bir atama, tayin, görevlendirme olmadı. Bunlar olunca yüzde 10 sayım, yüzde 90'ı da sayılmayınca ve rakamlar da 30 binden 13 bine düşünce çok açık net burada oyların çalındığı ortaya çıktı. Burada yolsuzluk, usulsüzlük, çalma var. Bunun için hakkımız olan şey, bu işi bizim önce İl Seçim Kurulu'na, sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) götürmekti." diye konuştu. Erdoğan, "CHP ve Millet İttifakı sandıklarda memur olmayanların görevlendirilmesinin ilçe ve il seçim kurulları ile YSK'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, 'Bizim bir kabahatimiz yok', diyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi: "CHP kendine göre bunu o şekilde müdafaa ederken, biz de onların bu müdafaa tarzlarına karşı belgelerle 3 valizi YSK'ye götürdük. Bu belgelerimizi, sandık tutanaklarını, çeteleleri, hepsini buralara koyarak, bazılarında bunlar bile yoktu, hepsini YSK'ye verdik. YSK verdiğimiz belgeleri gözden geçirerek iptaline ve seçimin yenilenmesine karar verdi. Bu kararı veren biz değiliz. 7 iptale, 4 aykırı olmak üzere bu karar verildi. YSK bu kararı verdikten sonra o ana kadar YSK'de olanlara çete demeyen, YSK'nin vereceği karara saygılı olacağını söyleyen CHP, o andan itibaren 'YSK çetelerle dolu.' dedi. Bu hakaretlere, bu saygısızlığa uğrayan YSK üyeleri ben inanıyorum ki CHP'nin yetkilileri, ilgilileri onlara 'çete' diyen, her türlü hakareti yapanlara karşı da kendi yasal olan haklarını savunacaklardır, koruyacaklardır."

- "Elimizden gelen tedbirleri aldık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK ilçe ve il seçim kurullarında bu ihmalleri yapanlar hakkında soruşturma başlatıp başlatmadığına ilişkin soru üzerine, seçim kurullarındaki yetkililere yönelik bazı adımlar atıldığını belirtti. 23 Haziran'da aynı ihmaller olmaması için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin soruyu Erdoğan, şöyle yanıtladı: "Şu an itibarıyla bu işin sıfırlandığını iddia etmeyeyim ama minimize olduğuna inanıyorum. Çünkü müşahit ve avukatlarımız bu konuda çok kararlı, hazır. Sayılarını da bunların artırdık. Deneyimli arkadaşlarımız partimiz aracılığıyla belirlendi. Görevleri kendilerine tebliğ edildi. Gözler bu noktada çok da açık olacak. Oy torbalarının ağzı mühürlenip ilçe seçim kurullarına varıncaya kadar gözlem devam edecek. Sandık başından kimse ayrılmayacak. Görevli arkadaşlarımıza da bu konuda eğitimler verildi. Temenni ediyorum ki inşallah pazar akşamı durum çok daha farklı olacak." Erdoğan, bir ihmal ve eksiklik olmaması için ellerinden gelen tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

- "İstanbul'un seçimini bir kenara koyamazsınız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın attığı tek zarftaki oy pusulalarından neden sadece büyükşehir belediyesi başkanlığı seçiminin tekrarlandığına ilişkin soru üzerine, diğerlerine yapılan itirazların aslında sudan bahaneler olduğunu kaydetti. Muhtarlık seçimlerinde sıkıntı olması durumunda, itirazın muhtar adayı tarafından yapılacağını ifade eden Erdoğan, ilçe belediye başkanlıklarında da benzer sıkıntılar yaşanmadığı için bu tür itirazlar olmadığını kaydetti. Büyükçekmece ve Maltepe'de itiraz yapıldığını, Kırıkkale Keskin'de de itiraz üzerine seçimin yenilendiğini, bazı beldelerde de benzer durumların yaşandığını anlatan Erdoğan, meclis üyeliklerinde de bu şekilde bir sıkıntı ve şaibe olmadığı için itiraza gidilmediğini anlattı. Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlığında ise 16-17 bin oyun çalındığını belirterek, "Burası İstanbul hiçbir şeye benzemez. İstanbul'un seçimini bir kenara koyamazsınız." dedi. İstanbul'un 39 belediyesinden 25'ini kazandıklarını belirten Erdoğan, "Yapacağımız seçim sadece bir vizyon seçimidir. Meclis'in kahir ekseriyeti AK Parti'de, bütün komisyonlar AK Parti'de, başkanvekillikleri tamamıyla AK Parti'de, yani Cumhur İttifakı'nda. Yapılacak olan sadece sembol olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Halkımın dikkat etmesi gereken bir husus bu seçimin İstanbul'a kazandıracağı veya kaybettireceğinin hesabını iyi yapması lazım. Sadece bir belediye başkanı seçimi noktasında CHP İstanbul'a ne kazandırır, ama AK Parti çok şey kazandırır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayının kazanması durumunda arkasında Meclis'in ve komisyonların olmadığı bir belediye başkanı olacağını ama AK Parti'nin Meclisi, komisyonları, kabinesi, Cumhurbaşkanıyla başka bir imkanı ve gücü olacağını anlattı. - "Kimler kimlerle el ele" Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul gibi 15-16 milyon nüfusu olan bir şehre ancak böyle bir büyükşehir belediye başkanlığının yakışacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terör örgütüyle el ele vererek, şu anda Kandil, 'Bizim desteğimiz Millet İttifakı'nın adayından yanadır.' diyor. (Selahattin Demirtaş'ın açıklaması) O da açıklamasında oyunun CHP'nin adayından yana olduğunu söylüyor. Bakın kimler kimlerle şu anda el ele iş tutmuş. Burası çok önemli. Bunların milli, yerli, böyle bir şey yok. İYİ Parti'ye, CHP'ye, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, bu oyunuz sıradan bir oy değil. Çok çok tarihi önemde bir oydur ve bununla birlikte birçok yerlerin CHP'nin adayı tarafından terör örgütüne şimdiden pazarlaması yapılmıştır. Oralara verilmesi söz konusudur."