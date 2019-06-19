Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak yayınında

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe, inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti'yle geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler." dedi.

Erdoğan, Kral FM'le birlikte 15 ulusal, 200 yerel ve bölgesel radyoda canlı yayınlanan Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel programına katıldı.

"Kürtlerin şu anda isteyip de alamadığı ne var?" sorusuna Erdoğan, "İsteyip de alamadıkları artık bu ülkede hiçbir şey kalmadı. Caddelerde, sokaklarda Kürtçe isimlerden tutun da anneleriyle, babalarıyla cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapma imkanları yoktu. Bütün bu imkanlar artık var. Bunların hepsi ortalıktan kalktı." karşılığını verdi.

Erdoğan, etnik milliyetçiliği ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dedik ki 'Etnik milliyetçilik olmayacak.' Niye? Çünkü bunlar bizi ayırıyor. Biz, kültürel milliyetçiliği ortadan kaldırdık. Niye? Bunlar bizi ayırıyor. Bütün bunlarla beraber biz bir şeyi daha ortaya koyduk. Bunların televizyon yayınları, şusu busu, vesaire hepsini bunlar serbestçe yapabiliyorlar. Biz şu anda özellikle Güneydoğu, Doğu, buralarda AK Parti olarak en güçlü parti konumuna geldik. Bir şeyde yanılıyoruz. Nedir? Güneydoğu, Doğu denilince sadece Diyarbakır akla geliyor. Sadece Diyarbakır değil ki... Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum var. Bütün bunların hepsi Doğu ve Güneydoğu illeri içinde. Buralarda alınan belediyelere baktığımız zaman AK Parti birinci parti konumunda. Biz hizmeti etnik yapıya göre, etnisiteye göre değil, burada vatandaşlarım yaşıyor ona göre yapıyoruz. Bu seçimlerde birçok oralardaki illerin AK Parti'ye geçmesi önemli. Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe, inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti'yle geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler. Hakkari'nin bazı ilçelerini aldık. Bunlar çok önemli adımlar."