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Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak yayınında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 19:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe, inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti'yle geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler" - "İstanbul'da yaşayan Kürt kardeşlerimin, bu konuda hassasiyet göstermelerini ve şunu bilmelerini istiyorum: Binali Yıldırım kardeşim bütün deneyimiyle, tecrübesiyle, uluslararası camiadaki tanınır oluşuyla İstanbul'a çok daha farklı hizmetleri verecektir" - "CHP'nin İstanbul'da ciddi bir eseri yok. Biz İstanbul'u CHP'den çöp, çamur, çukurla aldık. Şu anda İstanbul bu hale bizim hizmetlerimizle geldi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe, inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti'yle geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler." dedi.

Erdoğan, Kral FM'le birlikte 15 ulusal, 200 yerel ve bölgesel radyoda canlı yayınlanan Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel programına katıldı.

"Kürtlerin şu anda isteyip de alamadığı ne var?" sorusuna Erdoğan, "İsteyip de alamadıkları artık bu ülkede hiçbir şey kalmadı. Caddelerde, sokaklarda Kürtçe isimlerden tutun da anneleriyle, babalarıyla cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapma imkanları yoktu. Bütün bu imkanlar artık var. Bunların hepsi ortalıktan kalktı." karşılığını verdi.

Erdoğan, etnik milliyetçiliği ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dedik ki 'Etnik milliyetçilik olmayacak.' Niye? Çünkü bunlar bizi ayırıyor. Biz, kültürel milliyetçiliği ortadan kaldırdık. Niye? Bunlar bizi ayırıyor. Bütün bunlarla beraber biz bir şeyi daha ortaya koyduk. Bunların televizyon yayınları, şusu busu, vesaire hepsini bunlar serbestçe yapabiliyorlar. Biz şu anda özellikle Güneydoğu, Doğu, buralarda AK Parti olarak en güçlü parti konumuna geldik. Bir şeyde yanılıyoruz. Nedir? Güneydoğu, Doğu denilince sadece Diyarbakır akla geliyor. Sadece Diyarbakır değil ki... Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum var. Bütün bunların hepsi Doğu ve Güneydoğu illeri içinde. Buralarda alınan belediyelere baktığımız zaman AK Parti birinci parti konumunda. Biz hizmeti etnik yapıya göre, etnisiteye göre değil, burada vatandaşlarım yaşıyor ona göre yapıyoruz. Bu seçimlerde birçok oralardaki illerin AK Parti'ye geçmesi önemli. Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe, inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti'yle geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler. Hakkari'nin bazı ilçelerini aldık. Bunlar çok önemli adımlar."

Hizmetin her zaman oy etmediğini dile getiren Erdoğan, "Biz, Hakkari'de Selahaddin Eyyubi Havalimanının olduğu ilçeyi alamadık. Ama gelecekte o da olacak. Biz hizmete devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşların kendisine inanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Biz, özellikle ülkemizin bölünmesini asla istemiyoruz. Yapmamız gereken tek şey var, biz birbirimizi Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Romanıyla, Arnavutuyla seveceğiz. 36 ayrı etnik grup 82 milyon bir ve beraber olacağız. Böyle olursak güç bulursak, böyle olmazsak güç kaybederiz. Zaten bizi Batı dünyası bölmek istiyor, parçalamak istiyor. Biz, Batı dünyasına da bu fırsatı vermeyeceğiz. Ben, Kürt kardeşlerimin -özellikle şu anda tabii pazar günü İstanbul'da bir seçim var- İstanbul'da yaşayan Kürt kardeşlerimin, bu konuda hassasiyet göstermelerini ve şunu bilmelerini istiyorum: Binali Yıldırım kardeşim bütün deneyimiyle, tecrübesiyle, uluslararası camiadaki tanınır oluşuyla İstanbul'a çok daha farklı hizmetleri verecektir. 'Bugüne kadar İstanbul'a kim hizmet verdi?' diye sorulduğunda, herhalde 'kimse CHP şu hizmeti verdi' diyemez. Çünkü CHP'nin İstanbul'da ciddi bir eseri yok. Biz İstanbul'u CHP'den çöp, çamur, çukurla aldık. Şu anda İstanbul bu hale bizim hizmetlerimizle geldi."

- "İstanbul'un havası temizse, AK Parti belediyeciliğiyle oldu"

Şiir okumaya nasıl başladığına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, edebiyat öğretmeninin kendisini seçtiği bir yarışmada şiir okumaya çıktığında "kaynana zırıltısı"yla salonun inletildiğini ve şiiri okutmak istemediklerini, bunun üzerine mikrofonu bırakıp Asım'ın Nesli şiirini okuduğunu, şiirin bitirmesiyle salonda sevgi patlaması olduğunu ve yarışmada birinci olduğunu anlattı.

Erdoğan, "Ülkeyi yönetmek, İstanbul'u yönetmek, lider olmak gibi büyük hayaller kurmaya ne zaman başladınız?" sorusuna, "Bunlar zaman içerisinde, Allah'ın da lütfuyla olan şeylerdi. Sizi halk bir yerlere getiriyor." yanıtını verdi.

"Siz belediye başkanı olarak seçildiğinizde herkes çok şaşırmıştı, böyle bir beklentileri yoktu. Yargı, ordu, medya, iş dünyası, dış dünya size karşıydı. Herkes size karşıyken nasıl çalışabildiniz İstanbul'da?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda bazıları dürüstlük edebiyatı yapıyor ya o dürüstlük edebiyatını yapanların önce sorumlusu olduğu belediyelerin tabii hesabını vermeleri lazım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bizim borcumuz İstanbul Büyükşehirin 2,5 milyar dolardı. İktidarda da kendi partimiz yoktu. Biz hem borcu ödedik ki cezaevine girerken kalan borç 1 milyar 250 milyon dolardı. Bu süreç içerisinde yaptığımız yatırımlar, çöplerin kaldırılması olayı. 1 yılda çöp olayını ortadan kaldırdık. Su konusu... Istıranca Dağları'ndan, Melen'den suyu getirdik. İstanbul'u devraldığım zaman 50 bin eve doğal gaz girmişti. Ama ben cezaevine girerken 1 milyon 250 bin eve doğal gazı bağlamıştık. Biz doğal gazla İstanbul'un hava kirliliğini giderdik. 6,5 milyon eve AK Parti belediyeciliği doğal gazı getirmiş vaziyette. Eğer İstanbul'un havası temizse, AK Parti belediyeciliğiyle oldu. Şimdi çıkmış konuşuyorlar, 'İstanbul Büyükşehirin bu kadar borcu var.' E tabii olur, doğru. Borç, yiğidin kamçısıdır. Bunun taksitlendirilmesi önemli, bundan sonraki süreçte de ödenmesi önemli. İnsan yönetimi, bilgi yönetimi, finans yönetimi çok önemlidir. Bunu yönettiğimiz için de biz yatırım ve bunun yanında da özellikle borçların ödenmesini başardık."

Birçok kavşak ve dal-çık yapıldığına değinen Erdoğan, "Şu anda Söğütlüçeşme'den Beylikdüzü'ne kadar metrobüs gidiyor. Oradaki beyefendiye sormak lazım: Bu metrobüsü buraya kim getirdi? Sen mi getirdin? Onların tek lafları var, 'Yapacaksın, görevlisin.' Tamam da şunu söylememek lazım: 25 yılda ne yaptınız?" dedi.

(Sürecek)

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23 haziran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istanbul seçim

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