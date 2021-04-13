Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarına karşı Ramazan'da alınacak önlemlerin görüşüldüğü ve 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de vaka sayılarının son bir ayda rekor düzeyde artması ve son olarak 60 bin vakaya yaklaşılmasının ardından, yeni önlemler açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" duyurusunu yaptı.
Yarın (Çarşamba) akşam itibarıyla başlayacağı duyurulan yeni uygulamaya göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde alınacak yeni tedbirleri de açıkladı.
Buna göre, sınavlara hazırlık aşamasında bulunan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.
Açıklanan yeni kısıtlamalara göre, yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.
Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek.
Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
Erdoğan, salgın döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren esnafla ilgili de konuşarak, "Esnafımıza sağladığımız karşılıksız destek 60 milyar lirayı aşmıştır. Buna rağmen esnafımızın eski düzenlerine dönmek istediğinin farkındayız" dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 59 binin üzerinde yeni Covid vakası görülürken, 273 kişi Covid kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Böylece Covid nedeniyle görülen toplam vefat sayısı 34 bin 455 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret de vardı.
Türkiye-AB ilişkilerine değinen Erdoğan, "Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerinde daima samimi ve şeffaf olmuştur. Biz hala Avrupa Birliği tam üyeliği hedefine bağlıyız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Avrupa Birliği'nden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır" dedi.
Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Donbass krizi başta olmak üzere Kırım konusunda da ortak görüşte olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.