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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata geçirirsek buralar 'barış şehirleri' halini alır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata geçirirsek buralar 'barış şehirleri' halini alır."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
20.01.2020 15:07 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata geçirirsek buralar 'barış şehirleri' halini alır."