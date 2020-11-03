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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 18:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen canını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avusturya’nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Recep Tayyip Gültekin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı olmasına rağmen arkadaşı Mikail Özen ile birlikte canlarını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve o sırada vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin'e "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

'GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM'

Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:

"Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları Yaradan'dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. 'Sadece insan olması bizim için yeter' dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir defa, terörle, terörizmle en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar."

'İSMİNİZİ BÜYÜK BİR ŞEREFLE TAŞIYORUM'

Recep Tayyip Gültekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Eksik olmayın. En büyük hayalim, Allah nasip ederse, bir gün sizinle yüz yüze görüşmek ya da telefonla konuşmaktı. İsminizi de büyük bir şerefle taşıyorum. İnşallah Türkiye’ye geldiğimde elinizi öpmeye fırsatım olursa da memnun olurum" dedi.

Mikail Özen de "Sayın Cumhurbaşkanım ellerinizden öpüyorum. Sizinle konuşabilmek, sesinizi duyabilmek çok büyük mutluluk. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah sizi alem-i İslam’ın başından eksik etmesin. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinleyiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Recep Tayyip Gültekin'in babası Ahmet Gültekin’le de bir süre sohbet etti.

DHA

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