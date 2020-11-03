Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avusturya’nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Recep Tayyip Gültekin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı olmasına rağmen arkadaşı Mikail Özen ile birlikte canlarını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve o sırada vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin'e "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

'GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM'

Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:

"Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları Yaradan'dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. 'Sadece insan olması bizim için yeter' dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir defa, terörle, terörizmle en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar."