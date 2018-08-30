HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RESEPSİYONDA, DEMİRÖREN MEDYA GRUBU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda, Demirören Medya Grubu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda, Demirören Medya Grubu da yer aldı. Yaklaşık 2 bin davetlinin yer aldığı resepsiyona Demirören Medya Grubu'ndan; Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ve Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, davetlilerin yanlarına giderek "Hoş geldiniz" derken, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile de bir süre sohbet etti.

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)
Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.