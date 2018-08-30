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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 23:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda, Demirören Medya Grubu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldi

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda, Demirören Medya Grubu da yer aldı.
Yaklaşık 2 bin davetlinin yer aldığı resepsiyona Demirören Medya Grubu'ndan; Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ve Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, davetlilerin yanlarına giderek 'Hoş geldiniz' derken, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile de bir süre sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldi

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