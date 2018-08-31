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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RESEPSİYONDA DEMİRÖREN MEDYA GRUBU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:08 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda, Demirören Medya Grubu da yer aldı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda, Demirören Medya Grubu da yer aldı.

Yaklaşık 2 bin davetlinin yer aldığı resepsiyona Demirören Medya Grubu'ndan; Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik ve Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, davetlilerin yanlarına giderek 'Hoş geldiniz' derken, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile de bir süre sohbet etti.

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