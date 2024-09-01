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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rixos Tersane İstanbul açılışında konuştu: 56 milyarlık dolarlık gelir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rixos Tersane İstanbul açılışında konuştu: 56 milyarlık dolarlık gelir

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.09.2024 16:07
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 13 milyonken 2023 yılında bu sayının 56 milyona yükseldiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rixos Tersane İstanbul açılışında konuştu: 56 milyarlık dolarlık gelir

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni'nde konuştu. Turizmi stratejik bir alan olarak gördüklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. İlk 6 ayda turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaştı. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Otelimizin kıymetli çalışanları, iş dünyamızın temsilcileri, misafirler sizleri hürmetle selamlıyorum. Otelin şehrimize, ülkemize ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemiz için çalışan herkesi destekledik. Sermayenin renklere ayrıldığı sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında imtiyazların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik.

Bizim için yerli-yabancı yatırımcı yoktur. Türk ekonomisine katma değer üreten yatırımcı vardır.

Bundan sonra iş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz. Turizm birçok sektörü besleyen, destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan alanların başında geliyor.

"TURİZMİ STRATEJİK BİR ALAN GÖRDÜK"

Turizm yüksek istihdam sağlayan alanların başında geliyor. Turizm alanında dünyanın en güçlü potansiyele sahip ülkelerinden biriyiz. Sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporları gibi geniş bir yelpazede ciddi imkanlara sahibiz. Ancak yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde bir dönem ülkemizde sadece deniz, kum, plaj, güneş anlaşıldı. Ama buna rağmen her biri tabiat harikası sahillerimizle ilgili gereken çalışmalar yapılmadı.

Kültürel mirasımız kaderine terk edilmiş durumdaydı. Selçuklu ve Osman mirası eserler birkaç istisna dışında turistik değer olarak bile görülmüyordu. 2002’den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdik. Turizmi stratejik bir alan gördük.

Sadece sahil turizmini değil, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi kritik alanlarda da vizyoner çalışmalar yürüttük.

"TURİZM GELİRİMİZ İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR"

2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. ilk 6 ayda turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaştı. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor."

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