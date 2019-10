Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayetin her birinin kıymetli, değerli ve başka güzel olduğunu belirterek, "Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının, gönlümüzün başköşesinde yeri vardır. 40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayrıma gitmedik." dedi.

- "81 vilayetimizin her biri kıymetlidir"

Rize Dernekler Federasyonuna Rize Tanıtım Günleri'ni düzenlemeleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir. Her biri değerlidir, her biri bir başka güzeldir. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının, gönlümüzün başköşesinde yeri vardır. 40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayrıma gitmedik. 780 bin kilometrekarenin tamamına aynı nazarla baktık. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni demeden, Türkiye'nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. 82 milyonunun her bir ferdine aynı sevda ile aynı heyecanla hizmet ettik. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

Ana yurdum, baba ocağım Rize'nin kalbimizde yeri, tabii ki her zaman farklı oldu. Vefasıyla, desteğiyle, duasıyla Rize bize her zaman yoldaşlık etti. Rizeli hemşehrilerim, siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bizi yalnız bırakmadı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda, yanımızda sizler vardınız. 2001 yılında AK Parti'yi kurarken, 2002 senesinde iktidara yürürken, Allah'ın yardımını ve sizlerin desteğini daima üzerimizde hissettik. 17 yıldır, nice başarılara birlikte imza attık. Nice badireleri yine beraber aştık. Hayatımın her safhasında siz hemşehrilerimin dostluğunu, sadakatini, duasını yanımda buldum. Bugün de aynı duygularla dolup taşıyorum. Sizler bizi sevdiniz, bizi hep bağrınıza bastınız. İnşallah bizler de bu can, bu tende olduğu sürece Rize'yi sevmeyi, Rizeli hemşehrilerimizle iftihar etmeyi sürdüreceğiz."