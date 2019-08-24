Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır." dedi. Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği yemekte konuştu. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, yemeği düzenleyen İl Başkanlığına, İl Başkanı ve ekibine teşekkür etti. Bugün açılışı yapılan eserlerin bir kez daha hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, hizmetlerin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri kutladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdikleri güçlü destek için tüm hemşehrilerine şükranlarını sunan Erdoğan, "Rize, daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı.

Belediye Başkanlığında yüzde 74 gibi rekor bir oyla Rizeli kardeşlerim bir kez daha iradesine, geleceğine, şehrine sahip çıktı.

Ahde vefaları, kadirşinaslıkları için her bir Rizeli hemşehrime buradan teşekkürü bir borç biliyorum.

Bilhassa bu tarihi başarıda çok büyük emeği, alın teri olduğunu bildiğim siz teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Seçimlerden önce MHP'nin Rize'de belediye başkan adayını çekerek, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldığını, Cumhur İttifakı olarak, MHP ile diğer pek çok ilde olduğu gibi Rize'de de dayanışma içinde hareket ettiklerini anımsatan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 15 Temmuz ihanetinin ardından 7 Ağustos'ta Yenikapı'da başlattıkları yakın iş birliğini, 31 Mart seçimlerinde çok daha ileri taşıdıklarını anlattı. Erdoğan, içeriden ve dışarıdan gelen nifak girişimlerine rağmen Yenikapı ruhunu diri tutmayı başardıklarını ifade ederek, "Bu süreçte sadece saldırıları savuşturmadık, aynı zamanda siyasi tarihimizin en köklü reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de yine MHP ile birlikte imza attık.

CHP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yaparken biz milli iradenin önündeki engelleri kaldırdık.

CHP'nin başındaki zat, kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine leke sürerken biz devletimizi FETÖ'cü alçakların elinden kurtardık." diye konuştu.

FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinden temizlenmesinde MHP ile iş birliğinin önemli payı bulunduğunu belirten Erdoğan, "15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, aradan geçen süre zarfında Türkiye'nin bekasının, Türk demokrasisinin, milletimizin istikbal ve istiklalinin garantörü olmuştur. Türkiye ortak paydasının şekillendirdiği bu güzel birlikteliği inşallah daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Milletin müşterek değerleri çerçevesinde, yine milletin çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler, Türkiye'yi ve Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur.

Ülkemiz Suriye'den Irak'a, Ege'den Akdeniz'e, terörden enerjiye kadar iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir.

Sorumluluk sahibi hiç kimse bu tehditler karşısında kayıtsız kalamaz.

Böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını, milletin maslahatının önüne koyamaz.

Böyle bir dönemde hiç kimse kendi ikbali, kendi siyasi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz. Dönem fedakarlık dönemidir, uzlaşma dönemidir, basiret ve ferasetle davranma dönemidir.

Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir.

Bizim nazarımızda vatanımızın bekasından, milletimizin birlik, beraberlik ve dirliğinden daha hayati bir kriter yoktur.

Bunun için her fırsatta muhataplarımıza iş birliği çağrısı yapıyoruz.

Bunun için hiçbir komplekse kapılmadan, bizi sevsin sevmesin, her kesime elimizi uzatıyoruz.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır."

- "Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettik" AK Parti olarak bugüne kadar ülkeyi ilgilendiren tüm konularda partizanca bir davranışın içinde olmadıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Devleti güçlendirmekten, milletin imkanlarını genişletmekten başka hiçbir gaye gütmediklerini dile getiren Erdoğan, "Bugün de aynı hassasiyeti taşıyoruz.

Vatanımızın bekasına yönelik her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız.

Türk demokrasisinin üstüne vesayet gölgesinin düşmesine müsaade edemeyiz.

Ne Gezivari sokak terörünün ne çukur terörünün ne de 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin vermeyiz, veremeyiz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı, işte bu tehditlerin önündeki en büyük engeldir.

İnşallah hep birlikte Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti'nin 18'inci yaşının dün büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: "14 Ağustos 2001 yılında 'bismillah' diyerek çıktığımız hizmet yolculuğunda hamdolsun şanla, şerefle, iftiharla dolu tam 18 yılı geride bıraktık.

Adalet ve Kalkınma Partisinin 18'inci yaşının, ülkeme, milletime, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan herkese bir kez daha muhabbetlerimi gönderiyorum.

Gazze'den Somali'ye, Arakan'dan Türkistan'a, Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'a kadar dünyanın dört bir köşesinde AK Parti'nin başarısı için dua eden milyonlarca kardeşimize yine buradan selamlarımı iletiyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde, bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş, katkı sağlamış, görev almış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.