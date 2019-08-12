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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'yi ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Cumhurbaşkanımız son AK Parti Grup Toplantısında seçim bölgelerini ziyaret edeceğini söylemişti. İlk programı Rize gözüküyor" - "Rize ziyaretini bayramın peşinden gerçekleştirecek. Hem hemşehrileriyle yakından buluşacak hem de seçim teşekkürü yapacak"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize ziyaretini bayramın ardından gerçekleştireceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız son AK Parti Grup Toplantısında seçim bölgelerini ziyaret edeceğini söylemişti. İlk programı Rize gözüküyor." dedi.

Yazıcı, Rize Valiliği ile Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yazıcı, çocuklara harçlık verdi. Yazıcı, daha sonra vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.

Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların önemine işaret etti.

Kurban Bayramı'nın farklı bir özelliği olduğunu ifade eden Yazıcı, "Değerler itibarıyla Kurban Bayramı'nın insanlar üzerinde etkisi çok fazla. Sosyal etkisi, yardımlaşma ve toplumsal dayanışması var. Bayram, kardeşliğimizin pekişmesine çok güçlü katkı sağlar." diye konuştu.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün akşam telefonla bayramlaştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız son AK Parti Grup Toplantısı'nda seçim bölgelerini ziyaret edeceğini söylemişti. İlk programı Rize gözüküyor. Kendilerine de dün akşam sordum. Rize ziyaretini bayramın peşinden gerçekleştirecek. Herhangi bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımız Rize'ye gelecek. Hem hemşehrileriyle yakından buluşacak hem de seçim teşekkürü yapacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rize'de bazı önemli açılışlar yapacağını aktaran Yazıcı, "Bunlardan birisi İyidere ilçesinde bulunan ÇAYKUR çay paketleme fabrikası. Bunun yanında Güneysu ilçesinde yapılan üniversite lojmanları. Başka açılışlar da olacak ve bunları gerçekleştirecek." dedi.

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize

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