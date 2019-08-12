Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'yi ziyaret edecek

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize ziyaretini bayramın ardından gerçekleştireceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız son AK Parti Grup Toplantısında seçim bölgelerini ziyaret edeceğini söylemişti. İlk programı Rize gözüküyor." dedi.

Yazıcı, Rize Valiliği ile Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yazıcı, çocuklara harçlık verdi. Yazıcı, daha sonra vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.

Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların önemine işaret etti.

Kurban Bayramı'nın farklı bir özelliği olduğunu ifade eden Yazıcı, "Değerler itibarıyla Kurban Bayramı'nın insanlar üzerinde etkisi çok fazla. Sosyal etkisi, yardımlaşma ve toplumsal dayanışması var. Bayram, kardeşliğimizin pekişmesine çok güçlü katkı sağlar." diye konuştu.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün akşam telefonla bayramlaştığını kaydederek, şöyle devam etti: