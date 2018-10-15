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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız."


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Savaşta asker babalarını kaybeden Ukraynalı çocuklar Marmaris'te Savaşta asker babalarını kaybeden Ukraynalı çocuklar Marmaris'te 
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