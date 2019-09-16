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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirvi Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirvi Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran arasındaki, Astana formatında '5'inci Üçüncü Zirve Toplantısı', Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek. 'Suriye' konulu toplantı için köşke önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan, ardından gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi köşkün kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ruhani, basın mensuplarına poz verdi. İki lider, ardından içeriye geçerek, zirve öncesi başbaşa görüştü.

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