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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

  GÖRÜŞME SONA ERDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

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