Tarihi zirve başladı! Gözler Moskova'da

İki lider tarihi zirve öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Rusya Devlet Başkanı Putin “Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. Orada Türk askerlerinin olduklarını bilmiyorlardı. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca “Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "(Putin ile görüşme) Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Biliyorum ki dünyanın gözü burada. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız tarihi kararlar, bölgeyi de ülkeleri de rahatlatacaktır.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Gerek savunma sanayiinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımanın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabii güçlendirerek götürmek de en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Tekrar kabul için teşekkür ediyoruz.