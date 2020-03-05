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Tarihi zirve başladı! Gözler Moskova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi zirve için bir araya geldi.

İki lider tarihi zirve öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Rusya Devlet Başkanı Putin “Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. Orada Türk askerlerinin olduklarını bilmiyorlardı. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca “Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "(Putin ile görüşme) Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Biliyorum ki dünyanın gözü burada. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız tarihi kararlar, bölgeyi de ülkeleri de rahatlatacaktır.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Gerek savunma sanayiinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımanın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabii güçlendirerek götürmek de en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Tekrar kabul için teşekkür ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Vnukovo-II Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdashev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya geldi.

TEK GÜNDEM İDLİB!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ana gündemi İdlib olan zirve için Kremlin Sarayı’nda bugün bir araya gelecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

Kaynak: AA-Mynet

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib Moskova

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