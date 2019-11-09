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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 21:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.Telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırılmıştır."

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