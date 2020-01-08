-
-
HABER
-
Güncel
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
08.01.2020 15:55 |
Son Güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum