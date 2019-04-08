Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15’lik bir artışla 26 milyar dolara ulaştı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı basın toplantısında Rusya ile Türkiye’nin ticaret hacminin geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15’lik bir artışla 26 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da gerçekleşen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin Sekizinci Toplantısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üst Düzey İş Birliği Konseyi’nin Sekizinci Toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. Gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmelerde işbirliğimizin çeşitli boyutlarını ele alma fırsatımız oldu. İlişkilerimizi tüm alanlarda daha ileri seviyeye taşıma irademizi açıkça ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde bu hedef doğrultusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. Yoğun temaslarımız ve samimi diyaloğumuz ikili ilişkilerimize olumlu yönde etki ediyor. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15’lik bir artışla 26 milyar dolara ulaştı. Bu bir başarı olsa da gerçek potansiyelimiz bu rakamın çok daha üzerindedir. Belirlediğimiz hedef 100 milyar dolardır. Bu hedefi yakalayacağız” dedi.

Putin’le birlikte Türk ve Rus iş dünyasıyla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Bu toplantılarımızın iş çevrelerinin sorunlarının çözümüne ve ticaret hacmimizin istediğimiz noktalara ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum. Bugün ülkemizden Rusya federasyonunda bin 300’ü bulan girişimcimiz var. Temelini geçtiğimiz yıl sayın Putin’le birlikte attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın deniz bölümünün inşaatı tamamlandı. Kara bölümü için çalışmalar şuanda devam ediyor ve bu yıl sonuna kadar onu da bitirmiş olacağız” diye konuştu.

“2019 yılını Rusya ile karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan ettik”

İki ülke arasındaki beşeri ve kültürel ilişkilere de büyük önem verildiğinin altını çizen Erdoğan, “Vatandaşlarımız arasındaki bağların kuvvetlenmesi amacıyla 2019 yılını Rusya ile karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan ettik. Etkinlikler bu akşam Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenecek Troya Operasıyla başlayacak. Yıl boyunca icra edilecek kültür sanat programlarıyla devam edecek” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 6 milyon Rus misafirin ülkemizde ağırlanmasıyla yeni bir rekora imza atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kültür ve Turizm yılı etkinlikleriyle birlikte bu rekorun 2019’da kırılacağına inanıyorum. Vize serbestisi sağlanması hususunda gereken adımların süratle atılması gerekiyor. Bu görüşmeleri de yaptık. Öyle zannediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu adımlar atılmış olacak” dedi.

“İdlib’deki istikrar ve sükunetin muhafazasına verdiğimiz önemin altını çizdik”

Bugün ki görüşmelerde Suriye ve diğer bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, “Suriye bağlamında Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeden çekilme kararını değerlendirdik. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. Siyasi süreçte gelinen noktayı görüştük. Suriye’de barış ve istikrar ortamının tesisi yönünde önümüzdeki dönemde birlikte atabileceğimiz ilave adımları da istişare ettik. Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye’den söküp atmaktaki kararlığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani felaket yaşanmasının önüne geçmiştik. Bugün ki görüşmemizde İdlib’deki istikrar ve sükunetin muhafazasına verdiğimiz önemin altını çizdik. Ayrıca Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı da ifade ettik. Bölgenin huzur ve istikrarı açısında DEAŞ nasıl bir büyük tehdit idiyse YPG-PKK’da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ’ın tasfiyesi ile beraber benzeri örgütlerin bu tehdidin de hepsinin bertaraf edilmesi şart. Rusya ile Suriye ihtilafına ancak siyasi çözümle son verilebileceği konusunda hem fikiriz. Siyasi sürece ivme kazandırılması için Birlemiş Milletlerle eşgüdüm halinde dengeli bir Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi yönündeki kararlığımız da bu vesileyle tekrarladık” diye konuştu.

