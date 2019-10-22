Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Türkiye 10 km derinlikte ortak devriye yapacak”

Rus devriyeleri başlayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde Suriye’deki son gelişmeler üzerine yaptıkları 6 saat civarındaki görüşme sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana maddesinin Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Başkan ile ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatı bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin’e harekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdim. Daha önce ifade ettiğim gibi harekatın ana gayesi bölgeden PKK/ YPG terör örgütünü çıkartıp Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Bu harekat aynı zamanda bölücü terör tehdidini ortadan kaldırarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini de garanti altına almaktadır. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur” ifadelerini kullandı.

“Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla 4 bin kilometrelik alanı teröristlerden temizledik”

Türkiye’nin sahada attığı adımlarda çok hassas davrandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile 4 bin kilometrelik alanı teröristlerden temizledik. Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgeye 365 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Bir dönem terör ve çatışmalar ile anılan Suriye toprakları Türkiye’nin çabaları neticesinde yıllar sonra huzura kavuştu” dedi.

Aynı modeli Suriye’nin kuzeyine de taşımak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 350 bini Kürt 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8 buçuk yıldır kucak açan bir ülkeyiz, bir milletiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretlerini dindirecek adımları atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.