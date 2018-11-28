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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre her iki görüşmede de Karadeniz’de, Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı. Putin ve Poroşenko'yu dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı kaydedildi.

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