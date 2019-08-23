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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 19:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu’na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi. (AA)

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erdoğan Rusya Federasyonu

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