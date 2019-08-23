Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n 27 A\u011fustos 2019'da Rusya Federasyonu\u2019na g\u00fcn\u00fcbirlik bir ziyaret ger\u00e7ekle\u015ftirmesinin \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. (AA)PARTNERO iddialara b\u00f6yle cevap verdi'Hakem kurulundan in\u015fallah olumlu sonu\u00e7 \u00e7\u0131kar'Samsun'da sa\u011fanak; Ye\u015fil Dere ta\u015ft\u0131, yollar g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc (6)
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