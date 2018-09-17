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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 18:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığındaki heyetlerarası görüşme sona erdi

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki heyetlerarası görüşme tamamlandı.

Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Putin'in baş başa görüşmesi sonrası başlayan ve basına kapalı gerçekleşterelen görüşme, 1 saat 25 dakika sürdü.

Heyetlerarası görüşmede Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Rus heyetinden ise Putin'in beraberinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da heyetlerarası görüşme Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin

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