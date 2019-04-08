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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı’na başkanlık etmek üzere Moskova’ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Erdoğan’ın bulunduğu özel TC-TUR uçağı saat 13.21’de Moskova’daki Vnukovo-II Havalimanı’na indi. Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın yanı sıra Büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı’na başkanlık edecek. Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninden sonra Kremlin Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir eşlik ediyor.

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