HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak "CAN" ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak "CAN" ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.

İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeye iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan ve Putin görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konuları ele alacak, "Suriye" başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

PARTNERSeda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...Seda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...
Kurtulmuş: İmam hatip liseleri demokrasi tarihinin özetidirKurtulmuş: İmam hatip liseleri demokrasi tarihinin özetidir
Biga'da Ümit Besen ve Pamela konseriBiga'da Ümit Besen ve Pamela konseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi Soçi Uluslararası Havalimanı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

Karadeniz'de yaylalarda yıkım başladı

Karadeniz'de yaylalarda yıkım başladı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.