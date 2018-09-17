Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya geldi

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak "CAN" ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.
İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeye iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan ve Putin görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konuları ele alacak, "Suriye" başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
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