Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na g\u00fcn\u00fcbirlik ziyarette bulunacak.\n\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan duyuruya g\u00f6re, So\u00e7i kentine gidecek Erdo\u011fan, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek.PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in g\u00fczel oyuncusunun estetiksiz hali \u015foke ettiMeclis'te gerginlik! 'Kobani'de yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z hainli\u011fi burada da yap\u0131yorsunuz'Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131