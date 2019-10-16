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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Federasyonu ziyaret

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