Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya gitti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Soçi’ye gitti.
TC-CAN adlı özel uçakla saat 12.30’da Rusya’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer tarafından uğurladı.
(FOTOĞRAF)
CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu
Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum