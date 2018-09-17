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 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA’YA GİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Soçi’ye gitti.

Haber : İbrahim YILDIZ - Kamera: Ramazan EĞRİ - /İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Soçi’ye gitti.
TC-CAN adlı özel uçakla saat 12.30’da Rusya’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer tarafından uğurladı.

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-Erdoğan'ın konvoyunun Kısıklı'dan çıkması

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