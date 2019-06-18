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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) O iş bizim için bitmiştir, kapanmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 23:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tacikistan’da S-400 konusunda Sayın Putin’le yaptığımız görüşmede buradan bizim geri adım atmamızın mümkün olmadığını açıkça söyledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tacikistan’da S-400 konusunda Sayın Putin’le yaptığımız görüşmede buradan bizim geri adım atmamızın mümkün olmadığını açıkça söyledik. O iş bizim için bitmiştir, kapanmıştır. Çok kısa zaman içerisinde siparişlerimizi alacağız" dedi. 23 Haziran seçimlerine de değinen Erdoğan, "Şimdi de beyefendi çıkmış ’burs vereceğim’ diyor. Siz iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Milletimiz her şeyi görüyor ve değerlendiriyor. Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyaya sözde demokrasi dersi verenlerin 251 kardeşimizi şehit eden FETÖ’cülere sahip çıkmasının makul, mantıklı sebebi olabilir mi? Biz bağımsızlığımızı birilerinin ihsanına borçlu değiliz. Biz masa başında kirli pazarlıklarla değil, cenk meydanında yapılan gazalarla kurulan bir ülkeyiz. Bin yıldır bu topraklardayız, Anadolu’dayız. Tarihimiz boyunca görmediğimiz ihanet, yaşamadığımız saldırı kalmadı. Bu milleti hafife alanlar bir mektupla, beyanla Türk milletini hizaya getireceklerini zannedenler er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklardır. Açık ve net söylüyorum Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Gerekirse baş veririz ama hukuksuzluk karşısında asla başımızı eğmeyiz" diye konuştu.

"S-400 konusunda Sayın Putin’le yaptığımız görüşmede geri adım atmamızın mümkün olmadığını söyledik"
S-400 konusuna değinen Erdoğan, "Tacikistan’da S-400 konusunda Sayın Putin’le yaptığımız görüşmede buradan bizim geri adım atmamızın mümkün olmadığını açıkça söyledik. O iş bizim için bitmiştir, kapanmıştır. Çok kısa zaman içerisinde siparişlerimizi alacağız. Amerika bize Patriot vermek istiyorsa buyursun versin. Gerçi bunlar teröristlere ücretsiz, bedava veriyorlar. Biz paramızla istedik. Ta Obama döneminde istedik, kongre istemiyor dediler. Kusura bakmayın, biz de başımızın çaresine bakacağız. İnsansız hava aracı, silahsız, silahlı hava aracı. Altay tankı, Fırtına obüslerimizi, piyade tüfeklerimizi geliştirdik. 17 sene önce savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlı ülke hamdolsun iyice geriledi geriledi yüzde 30’lar seviyesine indirdik. İnşallah bundan sonra da bu hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2040’a kadar su noktasında ihtiyacımız yok"
23 Haziran seçimlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Haziran bir yönüyle belediye başkanlığı seçimidir. Bizin için de öyledir ama dışarıdan böyle bakılmıyor. Bu şehrimize belediye başkanlığı hizmeti vermiş bir kişi olarak karşınızdayım. Özellikle çöp, çukur, çamur ne durumdaydık? Susuzlukta ne durumdaydı? Istranca Dağları’nı delerek Melen’den İstanbul’a suyu nasıl getirdik? Benzin istasyonları gibi su istasyonlarının olduğu günleri, küvetleri doldurduğumuz günleri hatırlayın. İstanbul’da gazeteler maske dağıtılıyordu, niye? Hava kirliliği vardı. O dönemde CHP’li bir belediyeden teslim almıştım. İstanbul’da 50 bin eve doğalgaz gitmişti. Yoğun bir çalışmayla bu rakamı 1 milyon 250 bine çıkardım. Şu anda 6,5 milyon evde İstanbul’da doğalgaz var. Bunlar AK Parti belediyeciliğinin İstanbul’a kazandırdığı güzelliklerdir. 2040’a kadar su noktasında ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

"Bu seçim bizden ziyade Türkiye’yi hedef alanlar için hayati öneme sahiptir"
23 Haziran seçimlerinin Türkiye’yi hedef alanlar için hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu seçim bizden ziyade Türkiye’yi hedef alanlar için hayati öneme sahiptir. son 17 yıldır yakaladığı hamlesiyle yerel yönetimlerle merkezi yönetimin çok büyük uyumu var. Aynı hassasiyeti paylaşan kadrolar sırt sırta vermiş millete, ülkeye, şehirlerimize hizmet noktasında tarihi başarılara imzayı atmıştır. Türkiye sosyal belediyecilik anlayışıyla ilk kez yine bizim dönemimizde tanıştı. Altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerinden trafik ve otopark meselesine kadar modern, kalıcı hizmetler ürettik. Özelikle bir dünya şehri olan İstanbul’da tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Orhangazi Köprüsü, metrobüsleriyle. Bunlarla birlikte toplu taşımacılıkla bu işi çözelim istedik" dedi.

"Beyefendi çıkmış ’burs vereceğim’ diyor, siz iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz?"
Öğrencilere verilen burslar konusuna da değinen Erdoğan, "Şimdi çıkmışlar üniversite öğrencilerine burs vermekten bahsediyorlar. Ben üniversite öğrencilerine belediye başkanı olarak ilk burs verme teşebbüsünde bulunan kişiyim. CHP, Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ve Anayasa Mahkemesi o bursu kaldırdı. Başbakan olunca bu burs olayını, krediyi de ilave ederek Başbakanlık’a aldık. O zaman burs 45 TL’ydi, şu anda 500 TL. Master 750 TL, doktora öğrencilerine de asgari ücret veriliyor şu anda. Halbuki bunlar ortadan kaldırmışlardı. Bunlar Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirdiler. Şimdi de beyefendi çıkmış ’burs vereceğim’ diyor. Siz iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de karşı çıktılar. Danıştay bunların hesaplarını bozdu" diye konuştu.

"Program öncesi moderatörle nerede nasıl buluştular göreceksiniz"
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Koltuğa oturur oturmaz tüm İstanbul’un verilerine saldıran CHP’dir. PKK’yla, FETÖ’yle ilgili tek cümle kurmayan yine CHP’dir. Devletin valisine, Ordu Valisine ne dediğini biliyorsunuz? Şu anda seçim var diye valimiz davasını açmış değil, seçimden sonra açacak. Aynı şekilde polislerimize hakaret var çok ciddi. Tabii ki polislerimiz de bu davayı açacak. Geçersiz oyların sayılmasıyla farkın kapandığını görünce panikleyip, hırsızlıklarını gizlemek için gece yarısı baskın yapanların kimler olduğu kamera görüntüleriyle ortaya çıkmıştır. Milletimiz her şeyi görüyor ve değerlendiriyor. Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz. Hiçbir şey dürüst ve samimi değil."
Erdoğan sözlerine, "Ak koyun, kara koyun belli olmuştur. Gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır. İstanbul Binali Yıldırım kardeşimiz gibi ömrünü memlekete adamış olarak hizmete devam edecektir. Hepimizin 4 günü çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu 4 günde herkese ulaşıp, 23 Haziran’ın ehemmiyetini izah edeceğine inanıyorum. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan ahlaksız bir kampanya yürütülüyor. Ben Rizeliyim, bu ülkenin Cumhurbaşkanıyım. Hazine ve Maliye Bakanım, İçişleri Bakanım Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu, Ulaştırma Bakanım, Grup Başkan Vekilim o da Trabzonlu. Biz bu fitne oyunlarıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1994’ten beri bu operasyonları çok gördük yaşadık. Efendi olmadık, hizmetkar olduk. Sizler zaten Recep Tayyip Erdoğan’ı gayet iyi biliyorsunuz. Doğma büyüme Kasımpaşalıyım. Bizler birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Ülkemin hizmetkarı oldum, bundan iftihar duyuyorum" diyerek devam etti.

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