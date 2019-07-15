HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sisteminin 2020 Nisan ayında tamamen yerlerine yerleşmiş olacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sisteminin 2020 Nisan ayında tamamen yerlerine yerleşmiş olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde yeniden Atatürk Havalimanı’nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, büyük coşkuyla karşılandı. Konuşmasında gündemdeki S-400 konusuna değinen Erdoğan, “S-400’ler ülkemize inmeye başladı. 8 uçak geldi. Diğerleri geliyor. Ne dediler. ‘Alamazlar, yapamazlar, nereye koyacaklar’. Ne oldu aldık mı. Şu anda montajlar başladı mı. Şu anda takvim işliyor mu. Allah’ın izni ile Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz dik durduk dikleşmedik. Ama biz Türk’üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz. Bu bir taarruz sistemi değildir. Bu bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Bunu inşallah Rusya ile birlikte ortak yatırım olarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Muhalefete eleştirilerde de bulunan Erdoğan, “Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunların durumu bu. Türkiye’nin gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir. Milletimizin uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadelelerle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir” diye konuştu.

“Milletimizin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz”
Ekonomiye yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, “Ne diyorlar ‘ekonomi battı’. Buradan milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok, nankör bunlar. Şu anda terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veriyor Türkiye. Bu mermiler, kurşunlar, uçaklar, helikopterler fıstık leblebi mi dağıtıyor. Bunların hepsi para değil mi. Bunlar ekonomiden harcanmıyor mu buralara. Biz bütün bunlarla terörün belini şu anda kırdık kırıyoruz. İnlerine girdik inlerine. Bak Pençe 1 harekatını yaptık, şimdi Pençe 2 harekatın yapıyoruz. Milletimizin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. YPG-PYD hepsi ile aynı mücadele sürüyor. Bunlar bedava olmuyor, bir karşılığı var. Bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler ve destek verenler ne diyor ‘madem böyle yapmayın’. Yapmayalım da canımızdan daha mı kıymetli. Milletimizin refahını, huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için bu süreci devam ettiriyoruz. 15 Temmuz bize sadece o karanlık geceyi değil, milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak”

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe, darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe, darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı"
Diyarbakır'da 15 Temmuz oratoryosuDiyarbakır'da 15 Temmuz oratoryosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.