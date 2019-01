Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabrımız sınırsız değil (2)

'HER SEÇİM BİR İMTİHANDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından kendi adını taşıyan Fuar Kongre Merkezi'nde partisinin İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti, Cumhur İttifakı olarak dayanışma ruhu içinde bu süreci başarıyla yürütmemiz gerekiyor. Gerek partimiz İl Başkanı gerek MHP İl Başkanı iki kardeşimiz birlikte bulundular. Birlikte bu yolculuğa çıkıyorlar. Birlikte, eski- yeni demeden, milletvekillerimiz, siyasiler, teşkilat mensuplarımız bu startı vermiş oluyoruz. Adaylarımızın olduğu yerde, AK Parti, Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerlerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor. Bu oylarımızı gönül huzuru içinde vereceğiz. Herhangi bir istifhama, soruya hiçbir AK Partilinin kesinlikle yer vermemesini istiyorum. Bizim en önemli şiarımız nedir? Unutmayın; bizim bir vaadimiz var. Bu vaadimize sadık olacağız. Çünkü her oy aynı amaca hizmet edecektir. Her seçim gibi bu da bir imtihandır. Bu önemli imtihandan alnımızın akıyla; dosta güven, Türkiye düşmanlarına korku salacak. Mevcutları korumanın yanı sıra yeni belediyelerle gücümüzü perçinleyeceğiz. 1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara Cumhur İttifakı'nın sendelemesinin bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz. Genel merkez yöneticilerinden il, ilçe, belde teşkilatlarına, adaylardan sandık müşahitlerine kadar AK Parti'de siyaset yapanların bu anlayışla, bu yüksek bilinçle yaklaşması önemlidir. Bizim mücadele tarzımızda karamsarlığa yer olmadığı gibi, rehavete, gevşemeye de yer yoktur."

SEÇİMLERİ TÜM DÜNYA TAKİP EDECEK

"Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler, 31 Mart mahalli idareler seçimlerini önemli hale getirmiştir" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek. Tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek. 'AK Parti 31 Mart'ta acaba ne alacak, sandıklardan ne çıkacak?'; hepsi bunları takip edecek. Atacağımız adımlar, gayretimiz çok önemli. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak için Batılı güçlerin neler yaptığını görüyorsunuz. Aynı şekilde; normal şartlarda bırakın birbiriyle ittifak kurmayı, aynı fotoğraf karesine bile girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, ne demek istediğimi anlıyorsunuz, belli çevrelerin telkinleriyle, emirleriyle, al gülüm ver gülüm pazarlıklarla nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz. Dış politikada etkili savunma, sanayide bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi isteyenler tüm araçlarıyla sahnede. Bu çevreler geçtiğimiz Ağustos ayında maruz kaldığımız gibi döviz kurları kimi zaman siyaset mühendislikleriyle hedeflerine ulaşmaya çalıştılar. Ulaşabildiler mi? Hayır, elhamdülillah döviz düşmeye başladı. 5,2'ye düştü dolar. Durum bu; sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici, bu da geçici. İç siyasette, dış siyasette kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyor ve yıkacağız. Çünkü Türkiye'yi iddialarından vazgeçirmek, tekrar eski, kötü, zayıf günlerine geri dördürmek gayelerine ulaşamayacaklar. Dün Kara Harp Okulu'nda çok önemli açılışa katıldık. Google, Yandex var ya, bizim 'google' da hazırlandı. Onun sunumunu yaptık. Küre ve atlas olarak uzaydan çekimler, her şey yapılabilir. Bunları görebiliyoruz. Bana da sürpriz yaptılar. Rize Güneysu ilçemin görüntülerini almışlar. Çok net. Artvin-Rize havalimanının şu andaki inşaatlarının resimlerini, 3'üncü Köprü'nün net çekimlerini gösterdiler. Yarımada, bir tarafta Eyüpsultan, Beyoğlu, Anadolu Yakası, onların net çekimleri. Bütün bunlar şu anda artık kendi imkanlarımızla yapılır hale geldi. 31 mart seçimlerine giden bu kadro bu öz güvenle gidiyor. Başardık, başarıyoruz. İnsansız hava araçlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla başarıyoruz. Şimdi daha güçlüsünü yapıyoruz. Kapılarında bizi bekletenler, bekletemeyecekler. Çünkü biz yapıyoruz. Son Rusya seyahatimde verimli bir seyahat yaptık. Güneyimizde böylece barışı sağlamış oluyoruz. 31 Mart seçimlerine giden süreçte her bir dava arkadaşımın mesuliyeti çok ağırdır. Rekabeti ve tartışmaları bir tarafa bırakarak artık tüm kardeşlerimizi arkadaşlarımın 31 Mart akşamına yoğunlaşması gerekiyor."