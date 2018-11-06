HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin, Zeytindalı Harekatı'nda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin, Zeytindalı Harekatı'nda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik."


PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül olduMHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu

Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu

MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

MHP'nin adayı Nuri Alço mu?

MHP'nin adayı Nuri Alço mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.