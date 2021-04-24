Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs salgını sürecinde birçok vatandaşımızı kaybettik ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşimizi de doktorlardan hemşiresine, sağlık memurlarına varıncaya da kadar onları da kaybettik. Bunların içerisinde her kademeden doktorlarımız, hocalarımız vardı. Tüm bu Kovid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışma içerisinde oldular.

