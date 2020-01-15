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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz."
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15.01.2020 12:45 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz."
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