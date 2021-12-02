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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

02.12.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren kabulde Erdoğan, sporcularla birlikte yemek yedi.

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"MİLLETİMİZİ GURURLANDIRDINIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcular ve antrenörlere hitaben yaptığı konuşmada, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatlarında 15 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attığını belirten Erdoğan, "Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zorlu bir dönemde, Tokyo'dan gelen müjdeli haberlerle milletçe büyük bir heyecan ve sevinç yaşadık. Tokyo'dan madalyayla dönen sporcularımızı Külliye'de ağırladığımızda aynı başarıyı Paralimpik Milli Takımımızdan da beklediğimizi belirtmiştik. Yaz Olimpiyatlarına katılan sporcularımız gibi siz de bizi mahcup etmediniz. Paralimpik Oyunlarında 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya ulaşarak milletimizi gururlandırdınız" diye konuştu.

"BAŞARILAR ASLA TESADÜF DEĞİLDİR"

Sporda başarının dünden bugüne netice alınabilecek bir olgu olmadığına işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle bu kadar çeşitli branşta elde edilen başarılar asla tesadüf değildir. Sporda başarı için doğru, gerçekçi, etkili bir strateji ortaya koymalı ve temelleri sağlam tutmalısınız. Özellikle modern yatırımlarla çağın teknolojisini alt yapıya yansıtmalısınız. Biz son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi sporda da bunu yaptık. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 3 bin 915'e yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 279'a, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e çıkardık. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 32'sini tamamladık, 9 tanesinin yapımı, 5 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor."

Sporcuların her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim. Siz kardeşlerimin de bugüne kadar çok çalıştığınızı elinizden gelen gayreti gösterdiğinizi biliyorum. Ancak hedeflerimize ulaşmamız için daha fazla çalışmamız daha fazla ter dökmemiz daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayılarımızı katlayarak arttıracağımızı düşünüyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Recep Tayyip Erdoğan
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