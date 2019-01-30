Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Samsun adaylarını açıkladı.
Erdoğan Vezirköprü Belediye Başkan adayını tanıtırken, “Vezirköprü’de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Burası Kenevir ekim merkezi olacak. Endüstrisini burada kuracağız. Tekstilini de burada yapacağız” dedi.
İşte Erdoğan’ın açıkladığı adaylar:
19 Mayıs: Osman Topaloğlu
Atakum: Zihni Şahin
Ayvacık: Halil Kalaycı
Bafra: Hamit Kılıç
Canik: İbrahim Sandıkçı
Çarşamba: Halit Doğan
Havza: Sebahattin Özdemir
İlkadım: Erdoğan Tok
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
Salıpazarı: Halil Akgül
Tekkeköy: Hasan Togar
Terme: Ali Kılıç
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
Yakakent: Hüseyin Kıyma
Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı-MHP adayı)
Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı-MHP adayı)
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