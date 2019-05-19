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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Samsun'da, "1919 Bitmeyen Yolculuk" drama sahne gösterimi programına katıldı

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1919 Bitmeyen Yolculuk" drama sahne gösterimi programını izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Samsun'da, törenin ardından Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu'na geçti.

Burada "1919 Bitmeyen Yolculuk" drama sahne gösterimini izleyen Erdoğan, oyuncular ve programda emeği geçenleri, selamlama sırasında beraberindekilerle ayakta alkışladı.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.

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