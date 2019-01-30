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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da bir doktora telefonda kız istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aday tanıtım toplantısı için geldiği Samsun’da bir doktora telefonda kız istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aday tanıtım toplantısı için geldiği Samsun’da bir doktora telefonda kız istedi. Samsun Valisi Osman Kaymak da Cumhurbaşkanı’na vekaleten genç çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası bir doktorun sürpriz talebiyle karşılaştı. Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesinde görevli Dr. İbrahim Hakkı Karakuş’un evlenmek istediği kızı kendisinin istemesi talebini geri çevirmedi. Erdoğan, Dr. Seçil Usul’un ailesini telefonla aradı.

“Hayırlı işte acele etmek lazım”
Genç kızın babasıyla görüşen Erdoğan, Seçil Usul’u İbrahim Hakkı Karakuş’a istedi. Kızın babasının olumlu cevap vermesi üzerine Erdoğan, "Daha sonra Allah nasip eder, fırsatlar el verirse nikahta da beraber oluruz inşallah. Hayırlı olsun. Fazla uzatmayın. Hayırlı işte acele etmek lazım. Allah tamamına erdirsin” dedi.
Karakuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öperek teşekkür etti.

Nişan yüzüklerini Vali taktı
Bunun üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Cumhurbaşkanı Erdogan’ın kız isteme merasimini telefonla gerçekleştirdiği Seçil Usul ve İbrahim Hakkı Karakuş çiftinin nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı’na vekaleten takarak, genç çifte mutluluklar diledi. Nişanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da hazır bulundu.

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