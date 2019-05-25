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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

Haber:İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.

Haber:İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur,buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş
olacağız" dedi. Erdoğan konuşmasının ardından sanatçı ve sporcularla salonda bir süre sohbet etti.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-İftara katılanlarla sohbet etmesi
-Genel ve detaylar

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