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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu//Ek fotoğraflarla

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu//Ek fotoğraflarla

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur,buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş
olacağız" dedi. Erdoğan konuşmasının ardından sanatçı ve sporcularla salonda bir süre sohbet etti.

(FOTOĞRAFLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu//Ek fotoğraflarlaCumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu//Ek fotoğraflarlaCumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu//Ek fotoğraflarlaCumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu//Ek fotoğraflarla

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