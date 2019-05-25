Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar ve sporcularla buluştuğu iftar programında yaptığı konuşmada, “Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşuyor. Buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı düzenlenen iftar programında sanatçı ve sporcularla bir araya geldi.

“Kültürel etkinliklere ayrılan devlet desteğini 2002’ye göre 50 kat artırdık”

Sanat ve spor alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktararak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sanat ve spor milletlerin ortak değeridir. Dolayısıyla kültür, sanat ve sporcularda ortaya koydukları eserler ve başarılarla tüm millete mal olmuş kişilerdir, bunun için sanatçı ve sporcularımızı el üstünde tutmanın, itibarlarını yükseltmenin, imkanlarını genişletmenin gayreti içinde olduk. Kültürel etkinliklere ayrılan devlet desteğini 2002’ye göre 50 kat artırdık, sadece sinema sektörüne verilen destek miktarını 40 kattan fazla yükselttik. Geçmişte sadece 9 filmi gösterime sunan sektör bugün 180 filme ulaştı. Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması kanunuyla, bilet satışı ve hasılat paylaşımı başta olmak üzere bu alandaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum. Daha öncede müzik eserleriyle ilgili sıkıntıları çözmüştük, edebiyat eserlerinin telifi konusunda çok sıkı düzenlemeler var. Dizi sektöründe bugün 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Gittiğimiz ülkelerde ilk sorulan sorulardan birisi dizilerimiz ve onlarla özdeşleşen sanatçılarımız oluyor. Amerika‘nın ardından ikinci sırada yer aldığımız dizi film ihracatında 350 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Özel tiyatro sayısını 4 katına çıkarttık. Ülkemizin en modern opera standartlarındaki binası Cumhurbaşkanlığı Kongre Ve Kültür Merkezidir. Taksim’de de İstanbul’un şanına yakışır bir opera ve kültür merkezini inşa ediyoruz. Bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim’deki eski adıyla Atatürk Kültür Merkezini opera binası olarak yetiştirmiş olacağız. Somut olmayan kültürel miras listelerinde temsil edilmeyen ülkemiz bu gün 17 başlıkta bu listede yer alıyor. Bu listede dünyada 5. sırada bulunuyoruz. Dünya kültür mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımızı 18’den 77’ye, asal listedeki temsil sayımızı da 9’dan 18’e çıkardık. Kültür merkezlerimizin sayısını yaklaşık 3 kat artırdık. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde İstanbul’da da Rami Kışlasında ülkemizin en büyük kütüphanelerini kuruyoruz. Ankara’da ki Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezinde bulunan külliye içinde kütüphanemiz 3-4 ay içerisinde bitiyor. Rami Kışlası herhalde bir 2-3 yılımızı alacak. Ama bir tanesi 5 milyon cilt kitaba hitap edecek, dijital sistem içerisinde bu var. İstanbul 6 milyon cilt kitaba hitap edecek. Bunlar bizim olmayanlardı, şimdi bunlar gerçekleşiyor. Spor tesisi sayısından gerçekten iftihar verici bir seviyeye yükseldi. Lisanslı 278 binden 9 milyonun üzerine çıktı. Türkiye genelinde 863 büyük spor salonu var. 34 şehirde uluslararası standarda 750 bin kapasiteli 37 stadyum yapmak için kolları sıvadık. 16’sını tamamladık, 13 inşaatı sürüyor, 8 ide proje aşamasındadır. Hem sporcu yetiştirme, hem de başarılı sporcularımızı destekleme konusunda pek çok programı devreye aldık. Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve başarı kazanan sporculara sahip çıkıyoruz” dedi.